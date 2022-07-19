Народный депутат Николай Тищенко уволен с должности главы Закарпатской областной организации "Слуги народа".

Об этом сообщает Телеграм-канал партии.

Полномочия Тищенко досрочно прекратила руководитель "Слуги народа" Елена Шуляк своим распоряжением.

Сообщается, что распоряжение согласовано с председателем политсовета Давидом Арахамией.

"Сегодня, в условиях полномасштабной войны с Россией, партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронта и укреплению тыла, которую проводят тысячи членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами", - так Елена Шуляк объяснила причины отстранения Тищенко.

Врио главы Закарпатской организации назначен Виктор Никита. До 19 октября должны состояться выборы постоянного руководителя.

Ранее "Страна" рассказывала, что народная депутат из фракции "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила о том, что Михаил Майман, которого она называет аферистом, вручил наградное оружие ее коллеге по фракции Николаю Тищенко. На этой почве она поссорилась с Тищенко.

Затем Безуглая потребовала от Шуляк и Арахамии исключить Тищенко из партии и фракции "Слуга народа".