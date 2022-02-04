Вчерашнее выступление народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко в Киевсовете, где он выступал против создания райсоветов, становится хитом в соцсетях.

Речь депутата стала уникальным образцом генератора случайных слов.

"Да, мы все умно относимся к событию, и вы, девочка, которая улыбается сегодня во время войны, народный депутат, которая улыбается. Сегодня именно мы хотим отметить, что я поддерживаю лично, как народный депутат и как гражданин, решение насчёт создания местного самоуправления. Но на данный момент, эта инициатива выглядит популистской, она не ради киевлян и она не для киевлян. У киевлян сегодня желание жить в столице, которая является примером, чтобы сегодня мы видели, ответы слышали насчёт тех, которые сегодня почему-то в Киеве есть у нас столбики, которые сегодня не дают возможности парковаться киевлянам. Вот какие настойчивые проблемы сегодня нужно решать", - заявил Тищенко.

"На выборы мэра "слугам народа", конечно, надо было отправлять Тищенко. Их предвыборные дебаты с Кличко затмили бы выпуски "Квартала 95", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что Николай Тищенко не смог с первого раза поздравить украинцев с Днем соборности и определиться с границами Украины.

Также "Страна" сообщала, что 7 января нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко оказался в смешной ситуации, которую сам же и создал, когда в поздравлении украинцев с Рождеством написал "Христос воскресе!".

Кроме того, мы информировали о заявлении Тищенко о том, что в то время, как все вакцинируются от COVID-19, он решил вакцинироваться ковидом.