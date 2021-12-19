Светская львица и бизнес-леди Алла Барановская провела закрытое мероприятие для своих друзей и клиентов в роскошном особняке Полякова, что напротив Верховной Рады.

Это старинный памятник архитектуры рассчитан для проведения правительственных приемов на высшем уровне. Также там часто проводят прощание с умершими высокопоставленными лицами. Например, недавно там состоялась панихида по Евгению Марчуку, экс-премьер-министру, который умер из-за осложнений от коронавируса.

На вечеринке преобладал синий цвет в тон упаковки бьюти-бокса, который презентовала Барановская, фото: instagram.com

В этой усадьбе супруга нынче нардепа, а в прошлом известного ресторатора Николая Тищенко закатила вечеринку в честь выхода ее новогодней партии бьюти-боксов (наборы косметики люксовых марок). Алла заверяет, что коробка косметических средств обходится дешевле, чем если бы все эти бутылочки с сыворотками, баночки с кремами, помады и маски покупать по отдельности, мол закупает она напрямую у поставщиков и почти не делает накрутку.

На мероприятие под названием Beauty museum (музей красоты с англ, примечание ред.) к Барановской пришло множество клиентов ее парикмахерских Clipse, а также певица, екс-солистка ВИА Гры Миша Романова.

В дом официальных приемов площадью 500 кв.м можно арендовать два зала под частное мероприятие на 400 персон в общей сложности в формате фуршета. А банкет можно накрыть максиму на 160 посетителей. Для гостей работает гардероб и закрытая парковка на 50 авто во внутреннем дворике.

Так внутри выглядит усадьба Полякова, фото: google.com.ua/maps

Тут находится ведомственная столовая Рады и Кабмина, которая славится своими недорогими фирменными пирожками. За внешнее сходство, это здание называют еще Малым Мариинским дворцом.

Чтобы снять это помещение понадобится минимум в $500: около $100 стоит работа персонала и клининговой службы, еще $100 стоит аренда в час, но можно заказывать не менее четырех часов.

Кстати, 21 декабря в особняке Полякова пройдет бал-маскарад и показ мод.

Напомним, как ранее сообщала «Страна» Николай Тищенко организовывает новогодний корпоратив для Слуг народа в ресторане под Киевом.