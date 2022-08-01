Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило админпротокол на народного депутата из "Слуги народа" Александра Гайду из-за злоупотребления им права на депутатское обращение.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба агентства.

В январе нардеп предложил проверить одесское кафе "Штрудель", в котором ему отказали в размещении за столом, поскольку его жена не показала COVID-сертификат.

После этого Гайда направил обращение к Одесскому городскому главе Геннадию Труханову и в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по вопросам.

Ситуация представляла частный интерес депутата, считают в НАПК. Из-за соответствующих проверок работа заведения была парализована на неделю, что привело к потере прибыли.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как Гайду устроил травлю одесской кофейни, сотрудники которой отказались обслуживать его спутницу. Травля продолжалась с конца декабря 2021 по начало января 2022 года.

Мы также писали, что этот нардеп "прославился" покупками недвижимости в Одессе у своей жены Виктории Марковой: дачи за полтора миллиона гривен, а также двух земельных участков за полмиллиона гривен. То есть по ценам в пять раз ниже рыночных.