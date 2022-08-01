НАПК выписало протокол "слуге", который обиделся на кафе, где без сертификата не посадили за стол его жену
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило админпротокол на народного депутата из "Слуги народа" Александра Гайду из-за злоупотребления им права на депутатское обращение.
Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба агентства.
В январе нардеп предложил проверить одесское кафе "Штрудель", в котором ему отказали в размещении за столом, поскольку его жена не показала COVID-сертификат.
После этого Гайда направил обращение к Одесскому городскому главе Геннадию Труханову и в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по вопросам.
Ситуация представляла частный интерес депутата, считают в НАПК. Из-за соответствующих проверок работа заведения была парализована на неделю, что привело к потере прибыли.
Ранее "Страна" подробно рассказывала, как Гайду устроил травлю одесской кофейни, сотрудники которой отказались обслуживать его спутницу. Травля продолжалась с конца декабря 2021 по начало января 2022 года.
Мы также писали, что этот нардеп "прославился" покупками недвижимости в Одессе у своей жены Виктории Марковой: дачи за полтора миллиона гривен, а также двух земельных участков за полмиллиона гривен. То есть по ценам в пять раз ниже рыночных.