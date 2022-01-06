Нардеп от "Слуги народа" Александр Гайду устроил травлю одесской кофейни, сотрудники которой отказались обслуживать его спутницу без Covid-сертификата.

Об этом "Стране" сообщили сотрудники кафе.

По словам персонала заведения, 29 декабря народный депутат Александр Гайду зашел с девушкой в одесское кафе "Штрудель" на Фонтанской дороге 57. Сотрудники кафе попросили показать им сертификат вакцинации. Однако у спутницы нардепа документа не оказалось. Поэтому ей были вынуждены отказать в обслуживании.

"После отказа посетитель пояснил нам, что он народный депутат. И его со спутницей, у которой не было сертификата, просто обязаны обслужить. Так как он "сам власть", "сам принимал закон и знает, кому что можно, а кому нельзя". Мы попросили его покинуть кафе, но он включил "большого начальника" и начал угрожать сотрудникам – молодому парню и девушке, что их уже завтра уволят. И мол, они вообще никуда после этого не устроятся" - рассказали "Стране" в заведении.

Уже через пару дней в кафе начали приходить проверки из различных инстанций – вплоть до МЧС. Как вскоре выяснилось, слуга народа Гайду написал ряд депутатских обращений во всевозможные ведомства с требованием провести проверки заведения. А основанием для депутатских обращений послужили якобы "массовые жалобы" одесситов Александру Гайду на обслуживание в этом кафе.

Александр Гайду был избран депутатом от "Слуги народа" в Верховную Раду в 2019 году от николаевского мажоритарного округа. В политику пришел из транспортного бизнеса. Перед выборами Александр Гайду снял с собой в главной роли видео ролик, в котором "расстреливал" коррупцию из дробовика.

Также нардеп засветился "покупками" недвижимости в Одессе у своей жены Виктории Марковой – дачи за полтора миллиона гривен, а также двух земельных участков в Одессе за полмиллиона гривен. То есть по ценам в пять раз ниже рыночных.

В распоряжении "Страны" находится видео посещения нардепа Гайду кафе "Штрудель", после которого в заведение начали приходить с проверками из различных инспекций.

Напомним, согласно действующим правилам карантина в Украине в заведениях общепита "желтой" зоны эпидемопасности, к которому относится Одесса, могут обслуживать только обладателей ковид-сертификатов.