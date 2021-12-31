Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук выдвинул парламенту предложение присваивать народным депутатам, которые внесли свою лепту в становление независимости нашей страны, статус "Учредителя государственной независимости Украины" с особыми привилегиями.

Об этом говорится в законопроекте №6493 от 31 декабря.

В пояснительной записке документа сказано, что народным депутатом — учредителем государственной независимости Украины является экс-депутат Рады, который провозгласил Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года и (или) одобрил Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, и/или поддержал постановление Верховной Рады Украинской ССР "О провозглашении независимости Украины" 24 августа 1991 года, выступив учредителем государственной независимости Украины.

Кроме того, статус Учредителя присваивается лицу указом Президента по ходатайству председателя Рады. Сохраняется такой статус у лица пожизненно и может присваиваться посмертно. Нардепу с этим званием выдается удостоверение и нагрудный знак (является государственной наградой), форма и образец которых утверждается Радой.

Учредитель с учетом особенностей, предусмотренных законодательством, имеет право:

присутствовать на открытых заседаниях Рады и его органов;

посещать органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности;

в случае выявления потенциальных угроз национальной безопасности или государственному суверенитету Украины присылать обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в учреждения и организации, к полномочиям которых относится решение поднятых вопросов по существу;

на прием Президентом, председателем Рады, премьер-министром, генеральным прокурором, руководителями других государственных органов, органов местного самоуправления, объединений граждан, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, их должностными и служебными лицами в пределах и способом, определенным Конституцией и законами Украины;

иметь дипломатический паспорт для совершения официальных поездок в иностранные государства.

Также уточняется, что Учредителю может быть присвоено пожизненное финансовое содержание. Порядок присвоения Учредителям пожизненного денежного обеспечения и их размер устанавливает Кабинет Министров Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что со времени распада СССР Украина потеряла 20% населения и оказалась на четвертом месте по уровню оттока населения. За 30 лет страна недосчиталась ровно каждого пятого своего жителя (было 52 млн, а стало 41,6 млн человек).

Кроме того, мы также писали, что Стефанчук сообщил о создании совета из почти сотни ученых, которые будут помогать писать законы Раде.