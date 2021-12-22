В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предлагает ввести административную ответственность за ложный вызов "Скорой помощи". Наказывать предлагается штрафами от 3,4 тысяч до 8,5 тысяч гривен.

Соответствующий документ №6423 зарегистрирован на сайте парламента.

В документе предлагается за заведомо ложный вызов "Скорой помощи" ввести наказание в виде штрафов от 200 до 500 необлагаемым налогом минимумов доходов граждан ( то есть от 3 400 - 8 500 гривен).

При этом, если ложный вызов совершен повторно в течение года после наложения взыскания, предлагается ввести штраф от 400 до 1 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 6 800 до 17 000 гривен) или наказание в виде общественных работ от 40 до 60 часов.

В случае, если заведомо ложный вызов совершили несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, то это должно повлечь наказание в виде штрафа для родителей или лиц, их заменяющих, от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 гривен) или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Напомним, в начале года Рада намеревалась поднять штрафы до 10 200 грн за ложный вызов скорой или полиции.

Также сообщалось, что в Украине заведомо ложный звонок в аварийно-спасательные подразделения влечет за собой взыскание в размере от 50 до 200 необлагаемых минимумов, или от 850 до 3,4 тысяч гривень.