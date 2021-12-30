При председателе Верховной Рады будет создан Научно-консультативный совет, который будет работать над "обеспечением должного качества законодательства".

Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук в Facebook.

"Только что подписал распоряжение об образовании Научно-консультативного совета при председателе Верховной Рады. Искренне надеюсь, что вместе мы не просто повысим качество законодательства, но восстановим общественное доверие к законодательной власти. Пусть 2022-й будет щедрым на качественное законодательство", - говорится в сообщении.

Также спикер Рады рассказал, что в Научно-консультативный совет войдут около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в области права.

По словам Руслана Стефанчука, академики, член-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов.

Кроме того, они будут работать над концепцией развития законодательства и его сфер, заниматься кодификацией, мониторить результаты законодательной деятельности парламента.

Между тем, напомним, что в октябре 2019 года в Верховной Раде создали межфракционное объединение "КУБАНЬ!", ее лидером стал упомянутый Алексей Гончаренко. Задачей данного объединения объявили "возвращение в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".

Уже в декабре того же года Гончаренко объявил о плюсах для Украины в постройке Россией моста в Крым. По его словам, с запуском железнодорожного движения по мосту, Кубань "станет ближе".

А 24 декабря текущего года в Раде зарегистрировали проект постановления, согласно которому предлагается сделать 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани.