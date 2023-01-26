"Слуга народа" Тищенко поехал в Тайланд
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко отправился в Тайланд.
Это следует из анонса, опубликованного на сайте посольства Украины в Королевстве Тайланд.
Посольство призывает граждан Украины, проживающих в Тайланде, прийти на встречу с Тищенко 27 января, то есть, уже завтра.
Встреча начнется в 16.30. Она будет проходить по адресу - Hotel "Novotel", 566 Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, 10330 Bangkok.
Ранее сообщалось, что НАПК составило протоколы на трех "слуг". Среди них был и Тищенко. Сообщалось, что нардеп не указал автомобиль марки MERCEDES-BENZ S430, 2003 года выпуска, в ежегодной декларации за 2020 год. По оценкам экспертов, стоимость автомобиля на дату обретения права собственности могла составлять около 500 тыс. гривен.
Между тем, Зеленский запретил чиновникам, нардепам и правоохранителям выезд на отдых за границу.
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