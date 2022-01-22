Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко оконфузился, поздравляя украинцев с праздником - Днем соборности.

Об этом свидетельствуют правки сообщения Николая Тищенко на его официальной странице в Facebook.

Народный депутат поздравил украинцев с Днем соборности, однако корректное поздравление удалось автору сообщения не с первого раза, о чем говорит история правок.

В одном из первоначальных вариантов поста, сохраненном в истории Facebook, говорится: "С Днем соборности Украины! Мы единое сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья. Продолжаем сшивать Украину вместе". То есть судя по нему Тищенко вроде как считает Украиной только ее правобережную часть.

Впоследствии сомнительное сообщение на странице Тищенко в Facebook исчезло. Зато появилось другое – с прикрепленным фото народного депутата.

"С Днем соборности Украины! Мы единое сильное и независимое государство! Продолжаем сшивать Украину вместе", - гласит оно.

Напомним, что 7 января нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко оказался в смешной ситуации, которую сам же и создал, когда в поздравлении украинцев с Рождеством написал "Христос воскресе!".

Ранее "Страна" сообщала о заявлении Тищенко о том, что в то время, как все вакцинируются от COVID-19, он решил вакцинироваться ковидом.

Также мы писали, что народный депутат в кулуарах Верховной Рады вывел формулу определения "не украинца". Депутат считает, что принадлежность к украинцам можно определять по тому, кто ест или не ест сало.