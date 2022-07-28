Продолжаются публичные ссоры между народными депутатами от "Слуги народа" Марьяной Безуглой и Николаем Тищенко.

Словесная баталия развернулась в Фейсбуке.

На этот раз все началось с того, что Безуглая опубликовала фото Николая Тищенко, на котором он позирует с вновь назначенной судьей Конституционного суда Ольгой Совгирей в зале парламента.

"Когда очень хочется иметь фото с новоназначенной судьей Конституционного суда. Можно потом показать, что Николай Тищенко в теме. Не в теме, Николай! Ольга Владимировна – доктор юридических наук, профессор, конституционалист и просто леди. И ничего она тебе не "порешает", - написала Марьяна Безуглая.

В комментарии под этот пост пришел Тищенко, который сообщил Безуглой, что "она не в его вкусе". И добавил что уверен в том, что Безуглая "найдёт своего принца".

"Марьяшка, я женат и ты не в моем вкусе"... Твоё место в дурдоме", - написал Тищенко.

Ранее "Страна" рассказывала, как Безуглая поссорилась с Тищенко из-за командира батальона "Архенгелы Михаила".

После ссоры она потребовала от Алены Шуляк и Давида Арахамии исключить Тищенко из партии и фракции "Слуга народа".