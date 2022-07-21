Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ответил на обвинения со стороны депутата Марьяны Безуглой, которая требовала его уволить за "провал" обороны Луганской области. Он назвал Безуглую "идиоткой" и "больным человеком".

Об этом Гайдай сказал в интервью "Громадскому".

Напомним, нардеп обвинила Гайдая в том, что он якобы не обеспечивал помощь военным и не посещал вверенный ему регион.

На это Гайдай ответил, что никто из Офиса президента с ним не связывался по теме увольнения или с критикой.

"Если бы мне предложили написать заявление, вы представляете, с каким удовольствием я бы это сделал? Быть руководителем Луганской области на сегодняшний день — это огромная ответственность. К сожалению, появляются такие идиоты, как Безуглая", - сказал он.

Глава Луганской ОВА также опроверг заявление Безуглой о том, что его не было на территории Луганской области.

"Боже мой, ну я не могу комментировать идиотку. Она, видимо, больной человек вообще. Давайте так. Откройте мой фейсбук и посмотрите с 24 февраля. Вы там увидите прямые эфиры прямо из Севера, Лисика. Что еще нужно?", – сказал он.

По словам Гайдая, Марьяна Безуглая на Луганщине пыталась командовать военными и предлагала Гайдаю насильно эвакуировать 15 тысяч гражданских из зоны боевых действий. Однако Гайдай заявил, что "депортировать" местных жителей отказался и оставил эвакуацию добровольной.

Напомним, что в ходе активных боев в Луганской области журналисты сообщали, что "слуга народа" Безуглая в Северодонецке раздает задачи украинским военным.

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