Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин побывал в оккупированном Луганске. Там где встретился с "главой ЛНР" Леонидом Пасечником и "председателем народного собрания ЛНР" Денисом Мирошниченко.

Об этом сообщают местные "СМИ".

"Мы этой встречи ждали более 30 лет", - сказал по итогам встречи Вячеслав Володин.

Отметим, что это - не первый визит российского чиновника на оккупаированные территории Украины с начала полномасштабной войны. В начале июля первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко посетил два города Харьковской области - Купянск и Изюм. Там он якобы обсуждал с представителями подконтрольных России местных "властей" гражданские вопросы - начало учебного года, соцвыплаты, вопросы здравоохранения, социальную политику.

После этого Сергей Кириенко приехал в захваченную россиянами Херсонскую область. 4 июля, Кириенко прибыл в Херсон, посетил пункты выдачи российских паспортов и продажи сим-карт, а также отделение российского "Просмязьбанка", который работает на захваченных территориях.