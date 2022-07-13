Взятым в плен в Луганской области белорусским добровольцам может грозить смертная казнь.

Об этом заявили в "МВД ЛНР".

О захвате в плен белорусских добровольцев на Донбассе в "ЛНР" сообщали в понедельник 11 июля.

Ранее сообщалось, что под Лисичанском в Луганской области пропали белорусские добровольцы Василий Парфенков (позывной Сябро) и Вадим Шатров (позывной Папик). Об этом говорилось в официальном заявлении полка имени Кастуся Калиновского.

Также мы писали, что в состав "международного трибунала" над украинскими пленными в "ДНР" войдут Сирия и "ЛНР". Пока неизвестно, примет ли участие в процессе Россия, которая также признала "ДНР" и "ЛНР".

И о том, что в "ДНР" сняли мораторий на исполнение смертных приговоров. Таким образом, возможность казнить приговоренных к смерти добровольцев ВСУ из Великобритании и Марокко формально открыта.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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