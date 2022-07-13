Если "апелляцию" "приговоренных" к смертной казни британских военных, находящихся в плену "ДНР", не удовлетворят, их расстреляют.

Об этом заявил "глава ДНР" Денис Пушилин, пишут российские СМИ.

Отметим, что расстрел - "официально-установленная форма" смертной казни в "ДНР".

Напомним, в конце июня пленный британец Эслин заявил родным, что его намерены казнить. Перед этим "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что у пленных есть пара недель на обжалование смертной казни, потом "минюст ДНР примет дальнейшее решение".

Позже адвокат "осужденных" в Донецке к расстрелу британцев и марокканца, воевавших за ВСУ, заявила о подаче апелляции, а если ее не удовлетворят - то прошения о "помиловании".

Также сообщалось, что защита пленного британца обжаловала смертный "приговор", вынесенный ему в "ДНР".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

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