В "ДНР" сняли мораторий на исполнение смертных приговоров
В "ДНР" сняли мораторий на исполнение смертных приговоров.
"Глава ДНР" Денис Пушилин подписал "указ" о внесении соответствующих поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, сообщают местные Телеграм-каналы со ссылкой на "власти республики".
Таким образом, возможность казнить приговоренных к смерти добровольцев ВСУ из Великобритании и Марокко формально открыта.
Как писала "Страна", два дня назад в "ДНР" приговорили к смертной казни еще и двух бойцов "Азова".
Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.