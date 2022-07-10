Двух украинских военных из полка "Азов" в "ДНР" приговорили к смертной казни.

Об этом сообщают российские военкоры

Как утверждается, высшая мера наказания ждет Константина Никитенко ("Фокс"), а также еще одного "азовца" с позывным "Фрост".

Ранее мы ужи писали, что пленных украинских военных с "Азовстали" хотят "судить" в "ДНР", где их могут приговорить к смертной казни.

Кроме того, на днях "парламент" так называемой "Донецкой народной республики" объявил, что отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Теперь иностранцев и украинских граждан, которые воевали на стороне вооруженных сил Украины по местному "законодательству" могут казнить.

Тем временем война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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