"Парламент" так называемой "Донецкой народной республики" объявил, что отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом сообщают местные "СМИ".

Теперь иностранцев и украинских граждан, которые воевали на стороне вооруженных сил Украины по местному "законодательству" их могут казнить.

Напомним, что казнь в Донецке, как и во всей Украине была отменена в 2000 году. А сами казни уже не проводились после 1997 года.

Отметим, что случай приговора к смертной казни в так называемой "Донецкой народной республике" уже был. Тогда к высшей мере наказания приговорили представителей иностранного легиона, воевавших за ВСУ. Тогда двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко в "ДНР" приговорили к смертной казни. Иностранцы обвинялись в "наёмничестве" и в совершении действий, направленных на "захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".

Однако после этого двое из них обжаловали "приговор". Речь идет о британцах Шоне Пиннере и Эслине Эйдене. А отец марокканца Саадуна Брагима попросил Путина о помиловании его сына и отмене смертного приговора. Пока не вынесено точное решение относительно них.