Под сегодняшний удар украинских военных в пригороде Луганска попал полигон, на котором хранились боеприпасы.

Об этом ТАСС сообщил "помощник министра внутренних дел ЛНР" Виталий Киселев.

"Наше ПВО отработало - сбили практически все ракеты, кроме одной, которая нанесла поражение по полигону, где был склад с боеприпасами. Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на полтора, два, а то и три километра", - сказал он.

Ранее, напомним, в "ЛНР" заявляли, что удар пришёлся на подразделение ПВО.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.