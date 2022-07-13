В "ЛНР" признали, что под удар попал полигон с боеприпасами около Луганска
Под сегодняшний удар украинских военных в пригороде Луганска попал полигон, на котором хранились боеприпасы.
Об этом ТАСС сообщил "помощник министра внутренних дел ЛНР" Виталий Киселев.
"Наше ПВО отработало - сбили практически все ракеты, кроме одной, которая нанесла поражение по полигону, где был склад с боеприпасами. Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на полтора, два, а то и три километра", - сказал он.
Ранее, напомним, в "ЛНР" заявляли, что удар пришёлся на подразделение ПВО.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.
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