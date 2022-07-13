В ночь с 12 на 13 июля в неподконтрольном Луганске вспыхнул пожар и прогремели взрывы. В "ЛНР" заявили, что удар был нанесен по военной части ПВО.

Так, в "представительстве "ЛНР" в СЦКК" заявили, что удар по Луганску якобы был нанесен с применением РСЗО HIMARS.

Также в местной "народной милиции" утверждают, что удар был нанесен по военной части ПВО и что несколько ракет достигли цели.

В сети опубликовано видео пожара.

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