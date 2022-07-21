По оценкам США, во время наступления на Донбассе примерно 15 000 российских солдат были убиты и в три раза больше, то есть до 45 000, были ранены.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме по безопасности в Аспене, пишет Reuters.

По его словам, РФ достигла небольших территориальных завоеваний, но это стоило ей большой цены.

Что касается потерь Украины, по оценкам Бернса, они меньше, однако также значительны.

Ранее в Минобороны Британии заявили, что Россия потеряла треть наступательного потенциала своих наземных сил.

А министр обороны Алексей Резников объявил, когда и почему Украина понесла самые большие потери.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.