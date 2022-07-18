Россия использовала ЧВК "Вагнер" для усиления передовых сил и уменьшения нехватки личного состава и потерь.

Об этом сообщили в разведке Великобритании.

По данным Минобороны Британии, ЧВК "Вагнер", вероятно, сыграл центральную роль в боях за взятие Попасной и Лисичанска. В этих боях группа понесла тяжелые потери.

"Вагнер", по данным британской разведки, снижает стандарты приема на работу, нанимая осужденных и лиц, ранее занесенных в черный список. Это, скорее всего, повлияет на боевую эффективность группы в будущем и снизит ее ценность в качестве опоры для регулярных российских сил, добавили в британской разведке.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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