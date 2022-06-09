По городу Стаханову в "ЛНР" (декоммунизированное название - Кадиевка) нанесен сильный удар. Поднимается черный дым.

Фотографию опубликовал украинский журналист Роман Бочкала. Также есть видео, снятое пользователями соцсетей изнутри города.

Бочкала сообщил о том, что попало по стадиону, где якобы базировалась российская ЧВК "Вагнер".

"ЛНР" утром сообщила об ударе по Стаханову из РСЗО и ранении трех местных жителей. Куда именно был "прилет" - не сообщалось.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что угрозы окружения ВСУ в Луганской области нет.

Однако россияне продолжают штурмовать позиции ВСУ в Северодонецке и активизируют операции на юге. Накануне россияне обстреляли северодонецкий завод "Азот", повредив цех производства аммиака.

Тем временем война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск - Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ею невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.