В понедельник, 18 июля, в Украине идет уже 145-й день войны с Россией.

В Донецкой области россияне пока топчутся на месте на направлении Славянск-Северск-Бахмут, но ожидается что их атаки продолжатся.

На юге Украина собирается наступать. По крайней мере, это дал понять советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По Харьковской области есть прогнозы, что армия РФ может попытаться всю ее взять под контроль Но пока это на уровне предположений.

Подробнее об этом в итогах за 17 июня.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

18 июля

08:30 Ночью более 60 ракет РСЗО ударили по Никополю Днепропетровской области.

Повреждены жилые дома, порт, объект энергетики, поликлиника, станция переливания крови и газопровод.

Ранена женщина 1947 года рождения, ее прооперировали, сообщил глава Криворожской ВГА Александр Вилкул.

08:15 Сообщают о взрывах в оккупированной Новой Каховке с утра.

Сегодня также под обстрел попал Николаев.

08:05 Утром по Краматорску нанесли четыре удара. Предположительно из РСЗО, сообщил мэр Александр Гончаренко.

По его данным, все попадания пришлись на промзону.

08:04 Глава МИД Китая Ван И заявил, что его страна не будет "сидеть сложа руки" в случае эскалации конфликта в Украине.

"Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию в Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит", - сказал Ван И в разговоре с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Впрочем, китайский министр дал понять, что это будут не военные меры.

По его словам, Пекин не собирается "подливать масло в огонь" и будет "упорно содействовать продвижению мирных переговоров".

По его оценке, необходимо путем скоординированных усилий мирового сообщества создать "эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе".

08:03 Российские СМИ пишут о том, Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" ещё в минувшее воскресенье.

Деталь перевозят самолетом. В России турбина должна быть к 24 июля.

08:02 Американцы продолжают беспокоиться о вероятных поставках иранских беспилотников российской армии (что сам Иран опровергает).

Со статьей на эту тему вышла New York Times. Газета пишет, что речь может идти о сотнях БПЛА, которые восполнят "критический пробел" российских сил в Украине.

Источники NYT сообщают, что Иран готовится предоставить до 300 беспилотных аппаратов и уже в этом месяце начнет обучать россиян их использовать.

Срочность для Москвы ещё и в том, что беспилотники помогают вести борьбу против американских РСЗО, которые начали поступать Украине. По данным газеты, с их помощью удалось уничтожить около двух десятков складов и командных пунктов РФ.

Издание отмечает, что проблемы с БПЛА начались и в Украине. По данным аналитиков, российские средства радиоэлектронной борьбы свели на нет ранний успех американских и турецких беспилотников.

По подсчётам британских экспертов, Россия уничтожает любой украинский разведывательный БПЛА максимум за неделю.

08:01 Около трёх утра по Николаеву снова был массированный обстрел. Порядка десяти прилетов, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

08:00 Сводка Генштаба на утро 18 июля. Главное:

1. Противник штурмует Григоровку к северо-востоку от Северска, бои продолжаются.

В этом же районе были отбиты атаки у Спорного, Верхнекаменского и Серебрянки.

2. К югу от Бахмута идут бои в районе Новолуганского, Углегорской ТЭС и Семигорья.

3. Близ Донецка противник атаковал в районах Каменки, Новомихайловки и Угледара, понес потери и отошёл.