Снаряды советских калибров в Европе заканчиваются или уже закончились.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, Украина уже в значительной степени перешла на получение вооружения по стандартам НАТО.

"Благодаря поставкам оружия в достаточном количестве можно сказать, что мы достигли паритета (с российской армией) по некоторым позициям", - сказал Данилов.

По его словам, этого все же недостаточно для победы, поэтому на "Рамштайн-4" 20 июля будет обсуждаться увеличение поставок вооружения для достижения преимущества в пользу украинской стороны для скорейшего завершения войны.

"Есть большие надежды на приятные сюрпризы для нашей страны от партнеров", - заявил Данилов.

Отвечая на вопрос о возможных корректировщиках огня во время ракетного удара по Виннице, он сообщил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего, запланированном на текущую неделю, возможно, будет рассмотрена ситуация с коллаборантами.

"По крайней мере, президент такую задачу поставил, и мы такое заседание готовим. Почти ежедневно происходят задержания лиц, подозреваемых в работе на Россию, вопрос на личном контроле президента", — добавил Данилов.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден поехал на Ближний Восток, чтобы найти старое советское оружие для Украины.

Также "Страна" сообщала, что по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в течение месяца-трех Вооруженные силы Украины должны получить оружие, которое западные партнеры решили отправить в Украину.