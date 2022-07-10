Президент Соединенных Штатов Джо Байден на следующей неделе собирается ехать на Ближний Восток, чтобы найти советское оружие для Украины.

Об этом пишет The New York Times.

США опасаются затяжного конфликта в Украине, при этом обещали помогать "столько, сколько потребуется".

Но бесконечно поставлять Украине собственные вооружения они не могут, иначе возникнет угроза собственной нацбезопасности. Поэтому Байден хочет посетить ряд стран (какие - не указывается), которые раньше были "клиентами СССР". Американский президент будет пытаться убедить страны Ближнего Востока передать Украине оружие советского образца.

В Америке есть понимание, что надо приложить максимальные усилия в течение ближайшего полугода.

"Явно ощущается, что следующие шесть месяцев будут действительно критическими. В следующие шесть месяцев мы обнаружим, что одна или обе стороны слишком устали и будут искать выход", — сказал Иво Х. Даалдер, президент Чикагского совета по глобальным вопросам и бывший посол США в НАТО.

Ранее в Пентагоне назвали главной проблемой с поставками оружия Украине - интенсивность боев. При этом США обещают поддерживать Украину "предстоящие месяцы и годы".

Тем временем война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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