В Пентагоне назвали главной проблемой с поставками оружия Украине - интенсивность боев.

"У украинцев много техники, но проблема в том, что они используют ее в интенсивном боевом темпе. При этом нужно еще время для обучения, ресурсы для поддержки, ремонта, обеспечения логистики", - сказал сотрудник ведомства.

"То есть, фронт потребляет вооружения быстрее, чем их успевают подвозить и вводить в строй", - делает вывод телеграм-канал "Политика Страны".

Однако США обещают поддерживать Украину "предстоящие месяцы и годы". Об этом заявил представитель ведомства на пресс-конференции, стенограмма которой публикуется на сайте Минобороны.

"Главное, чтобы русские знали, что украинцы смогут продолжать борьбу. Если русские думают, что смогут продержаться дольше украинцев, то им нужно это переосмыслить. Мы уже думаем над тем, что понадобится украинцам в предстоящие месяцы и годы", - заявили в министерстве обороны США.

Вчера Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного транша военной помощи на $400 млн. В него войдет еще четыре ракетных комплекса Himars.

Ранее Владимир Путин заявил, что "мы всерьез еще и не начинали ничего в Украине" и заявил о готовности продолжать войну.

Война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

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