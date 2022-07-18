Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович не стал опровергать информацию "ДНР" о том, что российские войска перерезали трассу Донецк - Константиновка, по которой шло снабжение Авдеевки.

"На самом деле, по ней уже давно не шло снабжение. Авдеевка снабжается иначе, и все эти перерезания, если и имеют какую-то перспективу, то очень отдаленную", - сказал он в эфире программы Марка Фейгина.

В целом, по словам Арестовича, на востоке Донецкой области россияне пытаются применить ту же тактику, которую применили на последнем этапе захвата Луганской области.

"Все те же попытки окружать. Но новизна заключается в том, что они делают так, чтобы мы сами отходили. Это цена взятия Лисичанска и Северодонецка: она оказалась настолько высокой, что теперь задача не столько взять, сколько вытеснить - попытками тактических окружений создавать ситуации, когда мы сдаем населенные пункты без боев", - объяснил советник Ермака.

Ранее мы писали, что накануне заседания "Рамштайн" главком ВСУ сообщил главе штабов США о стабилизации ситуации на фронте.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.