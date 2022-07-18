В ночь с 17 на 18 июля американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы продолжали размеренный выход из оперативной паузы и 17 июля не добились никаких подтвержденных территориальных успехов.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Россияне продолжали ограниченные наземные атаки вокруг Северска, Бахмута и Донецка, а также обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру по всему Донбассу.

По данным Института, российские войска сосредоточили свои усилия на оборонительных операциях к северу от Харькова и на юге страны.

В организации прогнозируют, что Кремль, вероятно, предпринимает долгосрочные усилия по обновлению сил, которые позволили бы восстановить сильно поврежденную российскую армию и/или выдержать затяжную войну в Украине.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.