Утром в понедельник, 18 июля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что противник штурмует Григоровку к северо-востоку от Северска, бои продолжаются.

В этом же районе были отбиты атаки у Спорного, Верхнекаменского и Серебрянки.

По данным Генштаба ВСУ, к югу от Бахмута идут бои в районе Новолуганского, Углегорской ТЭС и Семигорья.

Кроме того, как пишет Генштаб, близ Донецка противник атаковал в районах Каменки, Новомихайловки и Угледара, понес потери и отошёл.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. Россияне вели обстрелы в районах города Харькова и населенных пунктов Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино. Противник нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного.

На Южнобугском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиаудар у Потемкиного. Для выявления изменений в положении наших войск и коррекции огня противник вел воздушную разведку с беспилотника.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.