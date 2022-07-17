Генштаб ВСУ дал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 17 июля. Враг ведет обстрелы городов и активную разведку украинских позиций.

Сводка появилась в Фейсбуке.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять определенные задачи. По имеющейся информации, в приграничных районах Брестской области действует ограничение на посещение леса местным населением.

На Северском направлении без особых изменений. Враг нанес авиаудар вблизи Эсмани Сумской области. Кроме того, периодически производит воздушную разведку и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Обстреливал районы Петровки, Родношл, Сосновки, Слатино, Пришиба, Русских Тишков, Питомника, Верхнего Салтова. Вел воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".

На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Закотного, Григоровки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка и других. Вел штурмовые действия у Ивано-Дарьевки, успеха не имел. Пытался продвинуться в направлении Верхнекаменки. Получил решительный отпор, понес потери и отошел. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня недалеко от Звановки, Федоровки и Серебрянки.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наших позиций у Новолуганска, Берестово, Белороговки, Вершины, Выемки, Сухой Балки, Александрополя и территории Углегорской ТЭС. ВСУ грамотно отразили очередную попытку разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки. Также оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы позиций наших войск по линии столкновения. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Каменки, Щербаков и Малых Щербаков.

На Южнобугском направлении зафиксированы обстрелы у Нововоронцовки, Кобзарцев, Благодатного, Белой Криницы, Трудолюбовки, Новогригоровки, Оленевки, Прибугского, Александровки, Лупарево. Враг нанес ракетные удары по Николаеву. Сохраняться угроза повторения таких действий врага в регионе. Для выявления изменений в положении наших войск и коррекции огня оккупанты вели воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического и тактического уровней. Противник продолжает инженерное оборудование позиций.

В связи с большими потерями личный состав большинства подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях. Особенно это распространено среди россиян, которые имели непосредственный огневой контакт с украинскими воинами.

Война в Украине продолжается уже 144-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 143-го дня войны. За этот период Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили несколько штурмов противника в Донецкой области. На фоне активных боевых действий в Украине и на Западе продолжаются споры вокруг раздачи повесток мужчинам в общественных местах. Также на Западе говорят, что Украине следует перехватить инициативу на поле боя к концу лета, иначе в единстве партнеров могут возникнуть трещины - и зазвучат призывы к Киеву уступить часть территорий России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.