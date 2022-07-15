Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации в Украине я по состоянию на 18:00 15 июля. По данным ведомства, в воздушном пространстве Беларуси вел разведку самолет РФ.

Сводка появилась в Фейсбуке.

На Волынском и Полесском направлениях, в воздушном пространстве Беларуси, зафиксировано дежурство самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении с целью демонстрации присутствия и сковывания действий ВСУ враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей до четырех батальонных тактических групп. Оккупанты обстреляли наши позиции вблизи Кучеровки и Покровки Сумской области.

На Слобожанском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Харькова, Старой Гнилицы, Русской Лозовой, Украинки, Русских Тишков, Победы, Никольского, Слатино, Золочева, Криничного, Чепиля, Новониколаевки, Новой Дмитровки, Дубровного. Нанес авиаудар вблизи Верхнего Салтова. ВСУ снова успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным.

На Донецком направлении на отдельных участках враг активизировал применение авиации, ствольной и реактивной артиллерии с целью расширения временно занятой территории и выхода на административную границу Донецкой области. Противник наносил авиаудары у Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Краматорска, Берестово, Белогоровки, Покровского, Соледара, Новой Каменки, Парасковеевки, Бахмута, Веселой Долины и Нью-Йорка. Ракетно-авиационные удары зафиксированы недалеко от Белогоровки, Ягодного, Бахмута, Авдеевки и Новоселовки.

Оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск. Вели штурмовые действия в направлении Нагорного и Белогоровки. Украинские военные остановили все попытки врага и отбросили его обратно.

Также захватчики провели несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение по направлениям Николаевка – Спорное, Мироновка – Углегорская ТЭС и Возрождение – Вершина. Как результат – оккупанты понесли потери и откатились назад. В районах Павлограда и Покровска противник вел воздушную разведку БПЛА.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы Новомихайловки, Павловки, Пречистовки, Новополя, Мирного, Малых Щербаков. Значительными потерями для россиян завершилась попытка улучшить тактическое положение на направлениях Сладкое – Водяное, Владимировка – Водяное, Егоровка – Павловка. Под огнем ВСУ остатки вражеских сил отошли. С целью выявления изменений в положении наших войск и коррекции огня артиллерии противник вел воздушную разведку БПЛА в районе Малой Токмачки.

На Южнобугском направлении противник обстреливает позиции наших войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Пытается вести воздушную разведку БПЛА.

В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.