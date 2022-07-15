Утром в пятницу, 15 июля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник ведет наступление в направлении Славянска. Также войска РФ пытаются продвигаться в направлении Северска, Соледара и Бахмута.

Сводка опубликована в Facebook.

По данным Генштаба ВСУ, к северо-востоку от Бахмута были отбиты штурмы Белогоровки (Донецкая область), Спорного, к югу - Кодемы и Вершины.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые районы и не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. Россияне обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и другие. Также противник вел воздушную разведку оперативно-тактическим БПЛА "Орлан-10" неподалеку от Приморского.

На Южнобугском направлении россияне осуществляли систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры, сообщает Генштаб. Противник нанес ракетный удар по Николаеву и авиаудары в районах Большого Артакового и Ольгиного.

Также, по данным Генштаба, враг вел воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами оперативно-тактического и тактического уровней и продолжает инженерное оборудование позиций. Сохраняется значительная угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях вчерашнего дня.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.