Данные о потерях Украины в войне с Россией являются гостайной.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

"Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей", - заявила Маляр.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщал, что ВСУ ежедневно теряют до 100 человек убитыми и до 500 ранеными.

А британский таблоид Daily Mail написал о массовой раздаче повесток украинским призывникам из-за больших потерь ВСУ. Цифры потерь, публикуемые украинскими властями, издание считает заниженными. И пишет, что Украина в месяц теряет по 20 тысяч погибших. Правда, источника этих данных газета не раскрывает.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.