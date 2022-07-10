Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью The Wall Street Journal.

Главное из заявлений Резникова:

Министр заявил, что у ВСУ "тоже много потерь" личного состава. И украинской армии нужно пополнять свои подразделения. Несмотря на поставки "Хаймарсов", их не хватает, потому что "война идет жестокая". "Нам нужно больше и нужно срочно". Резников заявил, что Украина требует предоставить более дальнобойные ракеты к "Хаймарсам", которые США поставлять отказываются (речь о снарядах дальностью 300 километров). По его словам, Украина "прошла тест", используя "Хаймарсы" по тылам противника, но теперь нужно расширять поставки. Несмотря на обилие "Байрактаров", сейчас у ВСУ наметилась еще одна проблема - беспилотники. По словам Резникова, боевые дроны, в том числе предоставленные США, "постоянно глушатся Россией и не имеют программного обеспечения для противодействия помехам".

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине не подходит система противоракетной обороны "Железный купол", потому что он не защищает от крылатых и баллистических ракет.

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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