Министр обороны Украины Алексей Резников впервые назвал количество человек, которые в период войны защищают Украину. По его словам, она составляет более 1 миллиона человек.

"У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", - заявил Резников во время на конференции Forbes "Строим вместе".

В частности, это:

ВСУ - до 700 000 человек.

Национальная полиция - до 100 000.

Нацгвардия - до 90 000.

Пограничники - до 60 000.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.