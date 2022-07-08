В Минобороны Украины впервые раскрыли число людей, которые защищают страну в период войны
Министр обороны Украины Алексей Резников впервые назвал количество человек, которые в период войны защищают Украину. По его словам, она составляет более 1 миллиона человек.
"У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", - заявил Резников во время на конференции Forbes "Строим вместе".
В частности, это:
- ВСУ - до 700 000 человек.
- Национальная полиция - до 100 000.
- Нацгвардия - до 90 000.
- Пограничники - до 60 000.
Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".
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