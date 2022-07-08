Резников рассказал, сколько человек защищают Украину. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Министр обороны Украины Алексей Резников впервые назвал количество человек, которые в период войны защищают Украину. По его словам, она составляет более 1 миллиона человек.

"У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", - заявил Резников во время на конференции Forbes "Строим вместе".

В частности, это:

  • ВСУ - до 700 000 человек.
  • Национальная полиция - до 100 000.
  • Нацгвардия - до 90 000.
  • Пограничники - до 60 000.

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