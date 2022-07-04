Минобороны стабильно дважды в месяц выплачивает зарплаты украинским военным, задолженностей по выплатам нет.

Об заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, бывают случаи некорректного оформления документов командиром, в связи с чем происходят отдельные задержки выплат.

"Вся информация поступает в Министерство обороны, и каждый конкретный случай мы решаем", – сообщила Маляр.

Ранее стало известно, что на зарплаты украинским военным уходит 40 млрд грн в месяц. Раньше это была годовая сумма всех окладов.

А министр обороны Алексей Резников рассказал, что зарплата украинским военнослужащим состоит из двух траншей: месячного жалованья (например, у рядового стрелка это 13-14 тыс грн) и "надбавок за военное положение", которые зависят от того, где находится боец (вне боевых действий - 1 тыс. грн. в день, в бою – 3 тыс. грн. в день).

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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