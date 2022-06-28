Кабинет министров Украины хочет ограничить выплаты членам Наблюдательных советов во время войны, сообщает нардеп Ярослав Железняк.

В подготовленном Министерства экономики проекте решения указано, что до завершения военного положения их месячные зарплаты должны быть не более 15 минимальных зарплат (97 500 грн – Ред.).

Ограничения также должны коснуться руководителей, заместителей руководителей, глав и других исполнительных органов и работников субъектов хозяйствования госсектора экономики.

Фото: Ярослав Железняк

Отметим, что на нужды обороны и правда идут куда большие суммы, чем до войны, поэтому правительство пытается сэкономить в некоторых сферах. Так, мы рассказывали, что только на зарплаты украинским военным уходит 40 миллиардов гривен в месяц. Это значительное увеличение трат, ведь раньше это была годовая сумма всех окладов для военных.

Также "Страна" рассказывала, что недавно, 7 июня, Всемирный банк одобрил дополнительное финансирование для Украины в размере 1,49 миллиарда долларов, которые пойдут на выплаты заработной платы государственным и социальным работникам.