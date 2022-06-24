Украинское правительство обещает до 30 тысяч гривен каждому, кто решит стать айтишником. Кабинет Министров запустил государственную программу для украинцев, которые желают перейти в IT-сферу.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, запускается программа "Старт в IT".

"Это программа стипендий в размере до 30 тысяч гривен для обучения и получения навыков младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера. Средства могут быть потрачены только на оплату школы или курсов, которые определит Министерство цифровой трансформации", - сказал он.

По словам премьера, в общей сложности эта программа позволит 60 тысячам украинцев перейти в IT. Общий бюджет составит 1,8 млрд гривен.

"Эта программа не для студентов и не для IТ-специалистов. Эта программа для людей, которые имеют предыдущий опыт работы, но сейчас, например, эту работу потеряли или находятся в простое и хотят овладеть новыми навыками для новой карьеры", - уточнил Шмыгаль.

Ранее мы писали, что по итогам первого квартала 2022 года IT-сектор принес Украине рекордные 2 миллиарда долларов экспортных поступлений, несмотря на то, что из-за войны в стране украинские IT-специалисты теряют иностранные заказы, а страна - валютную выручку.

Тем временем война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.