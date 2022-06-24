В Кабмине обещают до 30 тысяч гривен каждому, кто решит стать айтишником
Украинское правительство обещает до 30 тысяч гривен каждому, кто решит стать айтишником. Кабинет Министров запустил государственную программу для украинцев, которые желают перейти в IT-сферу.
Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, запускается программа "Старт в IT".
"Это программа стипендий в размере до 30 тысяч гривен для обучения и получения навыков младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера. Средства могут быть потрачены только на оплату школы или курсов, которые определит Министерство цифровой трансформации", - сказал он.
По словам премьера, в общей сложности эта программа позволит 60 тысячам украинцев перейти в IT. Общий бюджет составит 1,8 млрд гривен.
"Эта программа не для студентов и не для IТ-специалистов. Эта программа для людей, которые имеют предыдущий опыт работы, но сейчас, например, эту работу потеряли или находятся в простое и хотят овладеть новыми навыками для новой карьеры", - уточнил Шмыгаль.
Ранее мы писали, что по итогам первого квартала 2022 года IT-сектор принес Украине рекордные 2 миллиарда долларов экспортных поступлений, несмотря на то, что из-за войны в стране украинские IT-специалисты теряют иностранные заказы, а страна - валютную выручку.
Тем временем война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.