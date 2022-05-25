Министр обороны Алексей Резников рассказал, как начисляется зарплата украинским военнослужащим. По словам Резника, она состоит из двух траншей: месячного жалованья (например, у рядового стрелка это 13-14 тыс грн) и "надбавок за военное положение", которые зависят от того, где находится боец (вне боевых действий - 1 тыс. грн. в день, в бою – 3 тыс. грн. в день).

В июне Минобороны на выплаты военнослужащим направит около 64 млрд грн, что сравнимо с выплатами за весь 2021 год, рассказал Резников.

Также в Украине нарастают проблемы с финансированием госсектора, где происходят задержки по зарплатам, а работники оформляют отпуск за свой счет. И если война продлится больше 3 месяцев, то по прогнозу Минфина, ожидается сокращение зарплат и пенсий, а также повышение налогов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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