Министр обороны Алексей Резников озвучил три возможных сценария завершения войны с Россией. Все они подразумевают победу Украины.

Об этом он сказал на конференции Forbes Ukraine.

По его словам, "Минска-3" или "капитуляционных договоренностей" не будет. "С дулом у виска никто вести переговоры не будет", - сказал министр.

Три сценария от Резникова:

"Добрая воля" россиян - отступление, подобное тому, что было в Киевской, Черниговской, Сумской областях и на острове Змеиный. Тогда вывод войск РФ произойдет в несколько этапов и закончится возвращением к границам 23 февраля с дальнейшими переговорами по Донбассу и Крыму. Победа в "мясорубке" на поле боя. Резников говорит, что у РФ больше вооружения, но оно несовременное, поэтому ВСУ постепенно "перемалывает" врага. Такой вариант победы может быть реализован до конца этого года - начала следующего. Развал России с выходом из ее состава таких субъектов как Татарстан, Башкирстан, регионы Востока и т.д. "Мы это с вами точно при нашей жизни увидим, но это немного продолжительная история".

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