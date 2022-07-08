Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CNN, которое было опубликовано в пятницу, 8 июля.

"Страна" собрала главное из интервью главы государства.

Ситуация на Донбассе сейчас самая сложная. "У них больше артиллерии и РСЗО, но и больше жертв. Поэтому мы просим западное вооружение, чтобы изменить баланс сил", - сказал Зеленский. Об отказе НАТО в членстве Украине. "Для Украины всегда находили причины, почему нам там не надо быть, а Швецию и Финляндию сразу приняли. Решение правильное, а в отношении Украины - неправильное, исторически ошибочное", - сказал Зеленский. Путин может завершить войну и Зеленский хочет, чтобы он это осознал. "Я просто хотел бы, чтобы он это осознавал, что это конкретно он это сделал. Чтобы он осознавал, что сегодня он конкретно может это завершить. Вот и все послание (Путину - Ред.). А выбор уже за ним, продолжать войну или ее завершить", - сказал Зеленский. Ответил Зе и на вопрос о контроле россиян над Луганской областью. "Могу сказать, что большую часть Луганской области они контролируют, но там все уничтожено. Честно говоря, даже амбиций таких не понимаю - что они контролируют. Они уничтожили города, школы. Что они оккупировали? Они оккупанты руин Луганской области ", - заявил Зеленский. Война может завершиться до конца 2022 года. "Если наша страна будет объединенной такой, какая есть сейчас, если мощное оружие будет идти от наших партнеров нам вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем много вещей сделать до конца этого года. И Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что Россия не отказалась от планов захватить всю Украину.

Также мы писали, что Зеленский считает, что после отставки Джонсона Великобритания не изменит вектор поддержки Украины.