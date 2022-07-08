Россия не отказывается от своих планов захватить всю территорию Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

"Это их планы и они неизменны на протяжении многих лет", - сказал Зеленский.

"Сначала политически, потом это был Крым, потом Донбасс, а теперь уже полномасштабное вторжение. Поэтому в планы России входит и смена политического руководства и оккупация всей страны, мы абсолютно в этом уверены", - сказал Зеленский.

Ранее в Генштабе заявляли, что российские войска готовятся к полному захвату Запорожской области.

А Зеленский считает, что условия и сроки окончания войны с Россией зависят от санкций против России и поставок Украине необходимого вооружения.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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