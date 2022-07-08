Россия не отказалась от планов захватить всю Украину - Зеленский
Россия не отказывается от своих планов захватить всю территорию Украины.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.
"Это их планы и они неизменны на протяжении многих лет", - сказал Зеленский.
"Сначала политически, потом это был Крым, потом Донбасс, а теперь уже полномасштабное вторжение. Поэтому в планы России входит и смена политического руководства и оккупация всей страны, мы абсолютно в этом уверены", - сказал Зеленский.
Ранее в Генштабе заявляли, что российские войска готовятся к полному захвату Запорожской области.
А Зеленский считает, что условия и сроки окончания войны с Россией зависят от санкций против России и поставок Украине необходимого вооружения.
Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.