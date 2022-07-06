У России есть несколько сценариев ведения войны в Украине и интеграции захваченных территорий.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в интервью "24 каналу".

"Если они планируют свои военные операции по тому, что нам известно – они тоже закладывают несколько сценариев", - сказала она.

По словам Маляр, прогнозировать ход войны сложно, т.к. на него влияет много факторов, и к тому же РФ не может предугадать действий Украины.

"Мы тоже ориентируемся на то, как они будут действовать и таким образом мы будем противодействовать", - добавила она.

По словам Маляр, у РФ также есть несколько сценариев интеграции захваченных после 24 февраля территорий Украины, но эти процессы сталкиваются с сопротивлением местных жителей.

Из прогнозов Маляр назвала скорое исчерпание ресурсов РФ.

"Можно делать прогнозы, что в такой интенсивности им будет все сложнее воевать", - сказала она.

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