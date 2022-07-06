Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет опасается, что российские войска устраивали казни, не связанные с военными действиями. Офис комиссара проверяет 300 таких завлений, поступивших в ООН.

Об этом она сообщается на сайте ООН.

Также она сказала, что обе стороны - и РФ, и Украина - размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах городов и используют тактику "живого щита".

Сексуальное насилие зафиксировано также у обеих сторон конфликта во время боевых действий, заявила Бачелет. Исследуется 28 инцидентов, большинство из них на территории, подконтрольной РФ, но есть аналогичные случаи и в неоккупированных районах, добавила она.

Вместе с тем, добавила Бачелет, ООН обращает внимание на более чем тысячу задержаний по обвинению в коллаборационизме, которые провела СБУ. Заявляется, что это происходило "возможно, не в соответствии с международными обязательствами в области прав человека".

Также у комиссара зафиксировали 12 случаев похищения людей, к чему могут быть причастны украинские правоохранительные органы.

В ООН добавили, что обе стороны конфликта нарушают международное гуманитарное право при наступательных действиях своих армий. Но Россия - гораздо в большей степени, чем Украина.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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