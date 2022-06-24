В 2023-м году миру угрожает катастрофа из-за растущего дефицита продовольствия, вызванного войной в Украине.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает Associated Press.

"Проблемы с доступом к продовольствию в этом году могут привести к глобальной нехватке продовольствия в следующем. Ни одна страна не будет застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы", – сказал он.

По словам генсека ООН, существует реальный риск того, что уже в 2022 году в мире может разразиться сразу несколько кризисов, вызванных голодом.

В 2023 году ситуация может усугубиться. Урожай в Африке, Азии и Америке может оказаться хуже, чем обычно, поскольку фермеры сталкиваются с растущими ценами на удобрение и энергию.

Антониу Гутериш также заявил, что ООН работает над сделкой, которая позволит Украине экспортировать продовольствие, в том числе через Черное море, и позволит России без ограничений поставлять продовольствие и удобрения на мировые рынки.

Напомним, что в Шри-Ланке, которая переживает самый тяжелый кризис в своей истории, люди устраивают голодные бунты.

Также мы писали, что известный экономист Кийосаки посоветовал инвестировать в продовольствие, а не в золото или биткоин.