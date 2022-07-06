Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал решение Министерства обороны ввести запрет на выезд военнообязанных с места жительства без разрешения военкома.

Комментарий начинается с цитаты французского дипломата ХІХ века Талейрана: "Война - слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным".

Ранее Арестович по поводу решения предположил, что "все будет переиграно в разумные рамки". На уточняющий вопрос, отменят ли эту меру, советник главы Офиса президента ответил: "Я думаю, да".

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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