Президент Владимир Зеленский не считает, что Владимиру Путину нужно передавать какое-то специальное послание. Он просто хочет, чтобы Путин осознал масштаб содеянного им зла и прекратил войну.

Об этом Зеленский сказал в интервью CNN.

"Я не считаю его такой личностью, к которой нужно что-то специальное. Специальное послание. У нас кровавая война, которую развязала Россия на нашей территории. Я просто хотел бы, чтобы он это осознавал, что он конкретно это сделал. И чтобы он осознавал, что на сегодня он конкретно может это завершить. Вот и все послание. А выбор за ним", - заявил Зеленский.

Напомним, что президент Индонезии Джоко Видодо передал Путину устное послание от Зеленского, но его содержание ни Киев, ни Москва не стали раскрывать.

Накануне Путин обратился к тем, кто желает победить РФ "на поле боя", заявив "пусть попробуют" и добавив, что "мы всерьёз ещё и не начинали ничего в Украине".

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

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