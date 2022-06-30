Президент США Джо Байден пообещал быть с Украиной столько, сколько нужно, чтобы она не победила сама себя.

Такую оговорку он допустил во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО, которая прошла 30 июня в Мадриде.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы убедиться, что они не будут побеждены Украиной. Я имел в виду, извините, не Украиной, а Россией", - поправился Байден.

Затем он описал, какие негативные последствия испытывает Россия из-за войны в Украине.

"Посмотрите, как война в Украине влияет на Россию: они впервые за почти 100 лет приблизились к дефолту, они потеряли значительную часть своей экономики, ограничения на покупку ими технологий, в частности, американских, создали проблему сохранения добычи нефти на тому же уровне, такая же ситуация с вооружением. Россия платит высокую цену. Все союзники будут поддерживать Украину, сколько это будет необходимо для того, чтобы Украина могла себя защитить", - сказал он.

Ранее на той же пресс-конференции Байден оговорился при представлении нового будущего члена НАТО. Вместо Швеции американский лидер назвал Швейцарию.

Также он обвинил Россию в росте цен на бензин в США.