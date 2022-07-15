Американский Институт изучения войны в ночь с 14 на 15 июля опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что оперативная пауза РФ в основном продолжается, войска России предпринимают лишь ограниченные наземные атаки на выступе Славянск-Северск-Бахмут.

Об этом говорится в отчете Института в Facebook.

"Российские войска, скорее всего, скоро начнут более масштабное и решительное наступление вдоль этой линии, но пока нет указаний на то, как скоро оно начнется или где именно оно будет сосредоточено", - считают в Институте.

14 июня также продолжалась российская кампания по обстрелу жилых кварталов в украинских городах. Удары наносились по Виннице, Харькову и Николаеву.

Институт пишет, что 14 июля российские войска безуспешно пытались улучшить тактические позиции северо-западнее Славянска. Они также продолжали наступательные действия западнее района Лисичанска, пытаясь продвинуться к Северску. Южнее россияне продолжали атаковать населенные пункты к юго-востоку от Бахмута. Они также возобновили наступательные операции к северо-востоку от Авдеевки, вероятно, в попытке обойти украинские укрепления в этом районе.

В Харьковской области войска РФ сосредоточили внимание на удержании ранее занятых рубежей и позиций. На юге Украины россияне продолжали принимать оборонительные меры, чтобы предотвратить контрнаступление украинских войск.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях вчерашнего дня.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.